Accesso ai farmaci e rimborsabilità: istituito il Tavolo Tecnico AIFA-Regioni Roma, 17 gennaio 2025 – Con determina del 16 gennaio è istituto presso l’Agenzia Italiana del Farmaco il “Tavolo Tecnico di Coordinamento AIFA-Regioni”, coordinato dal Direttore tecnico-scientifico della stessa Agenzia, Pierluigi Russo. “Obiettivo – spiega il Direttore – è quello di favorire un confronto continuo e strutturato sull’accesso ai famaci e la loro rimborsabilità, ferma restando la disponibilità dell’Agenzia a fornire il suo supporto tecnico-scientifico al fine di implementare sia l’attività di controllo dell’appropriatezza prescrittiva che la definizione di percorsi terapeutici mirati a un uso ottimale dei farmaci e alla governance della spesa”. Nel dettaglio la determina che lo istituisce prevede che il Tavolo rivolga particolare attenzione a: gestione delle diverse informazioni e dei dati utili per le attività di governance;

verifica e condivisione dei dati di monitoraggio della spesa farmaceutica nazionale e regionale;

condivisione anticipata, delle informazioni disponibili sui medicinali di prossima autorizzazione da parte dell’Agenzia;

condivisione delle attività/adempimenti derivanti dalla piattaforma dei Registri AIFA per il monitoraggio di farmaci ad alto costo e/o innovativi;

condivisione di analisi e/o di valutazioni tecniche sull’appropriatezza prescrittiva e sulla rimborsabilità di medicinali, sviluppate a livello nazionale e regionale dall’Agenzia;

eventuale supporto ad attività/adempimenti nell’ambito della farmacovigilanza e/o della sperimentazione clinica. Il Tavolo, oltre che dal Direttore tecnico-scientifico dell’Agenzia, è composto da un rappresentante di ciascuna Regione e Provincia Autonoma. Sono 15 i componenti già indicati dalle singole Regioni, mentre per le altre 6 la designazione regionale è in fase di perfezionamento. Di seguito il testo integrale della determina con i nomi dei componenti già designati: DET DTS 7-2025 Determina Tavolo di Coordinamento AIFA-Regioni_versione finale da pubblicare GU_signed

