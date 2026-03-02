Accendi la notte, scegli il futuro: a Torino la prevenzione HPV parla ai giovani

Torino, 2 marzo 2026 – Martedì 3 marzo 2026, alle ore 19.00 presso Hiroshima Mon Amour, si terrà HPV Night Prevention, un evento di informazione e sensibilizzazione dedicato alla prevenzione dell’infezione da Papillomavirus umano (HPV), rivolto in particolare agli studenti universitari ed ai giovani adulti. Il messaggio è diretto e potente: “Accendi la notte. Scegli la prevenzione”.

“Parlare di HPV significa parlare di futuro – dichiara la dott.ssa Elisa Picardo (Presidente ACTO Piemonte) – Con HPV Night Prevention vogliamo portare la prevenzione fuori dai contesti tradizionali ed incontrare i giovani nei loro luoghi di socialità. Accendere la notte per noi significa accendere consapevolezza: la prevenzione è un atto di libertà, responsabilità e amore verso se stessi e verso gli altri”.

Accanto ad ACTO Piemonte, il CUS Torino è co-promotore dell’iniziativa, inserita nel calendario ufficiale degli eventi collegati a Just The Woman I Am, la manifestazione nazionale che unisce sport, cultura e solidarietà per promuovere la prevenzione oncologica e la ricerca.

“Just The Woman I Am non è soltanto una corsa o una camminata – afferma Riccardo D’Elicio (Presidente del CUS Torino) – È un progetto culturale che mette al centro salute, prevenzione e responsabilità collettiva. HPV Night Prevention ne rappresenta una naturale evoluzione: parlare ai giovani con linguaggi contemporanei significa rafforzare il valore sociale della prevenzione”.

Un’alleanza tra sanità, università e istituzioni

L’evento è realizzato con il coinvolgimento diretto dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte, il supporto dell’Università degli Studi di Torino, del Politecnico di Torino e dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, oltre alla partecipazione della Croce Verde e dell’Associazione ACAT, a testimonianza dell’attenzione alla sicurezza ed alla promozione di corretti stili di vita.

“Raggiungere i giovani significa adottare linguaggi e contesti innovativi – sottolinea Federico Riboldi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte – Investire in prevenzione oggi significa garantire salute e sostenibilità al sistema sanitario di domani”.

Il ruolo del mondo accademico è centrale. “L’Università è impegnata nella promozione della prevenzione come parte integrante del percorso formativo» evidenzia l’Università degli Studi di Torino con Paola Cassoni. «Partecipare a questa iniziativa significa rafforzare il dialogo tra studenti, ricerca e sanità pubblica”.

Anche il Politecnico di Torino ribadisce l’importanza dell’evento, come afferma Giulia Mezzalama, FISU’s Healthy Campus Project Manager del Politecnico: «Le iniziative di promozione della salute e prevenzione sono fondamentali per costruire insieme il benessere della nostra comunità studentesca e universitaria. Portare informazione e servizi in contesti di partecipazione attiva significa rendere la prevenzione accessibile, consapevole e condivisa”.

Fondamentale il contributo della sanità pubblica e della rete ospedaliera. A ribadire il ruolo delle istituzioni sanitarie è Livio Tranchida, Direttore generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino: “Portare l’ospedale fuori dalle sue mura significa rafforzare il legame con il territorio. Questa iniziativa sposa i nostri valori: divulgazione scientifica, promuovere corretti stili di vita e sensibilizzare le nuove generazioni al tema della prevenzione”.

HPV Night Prevention si inserisce inoltre nella campagna nazionale “Cosa faresti per amore?”, promossa dalla prof.ssa Franca Fagioli e dalla prof.ssa Roberta Siliquini e sostenuta dalla Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta. “La tutela della salute è un gesto concreto di cura – afferma Franca Fagioli – Iniziative come questa traducono il messaggio della campagna in azione, rendendo la prevenzione un atto visibile, condiviso e partecipato”.

Roberta Siliquini evidenzia il valore formativo dell’iniziativa: “La presenza degli specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva testimonia l’importanza di formare professionisti capaci di comunicare in modo efficace con le nuove generazioni. La vaccinazione e la prevenzione restano strumenti fondamentali di sanità pubblica”.

Informazione scientifica in un format innovativo

La serata alternerà interventi di professionisti della sanità pubblica, della ginecologia, della pediatria e dell’oncologia a momenti di intrattenimento musicale con sei DJ set, in un format dinamico e informale, pensato per avvicinare le nuove generazioni ai temi della prevenzione in modo scientifico, accessibile e non giudicante.

Saranno presenti corner informativi dedicati alla vaccinazione HPV, alla prevenzione primaria e secondaria ed alla promozione di stili di vita corretti, con particolare attenzione al ruolo del fumo, del consumo di alcol e dei comportamenti a rischio. Musica, energia, partecipazione e scienza si incontrano così in una serata che vuole parlare ai giovani senza rinunciare al rigore scientifico.

Perché accendere la notte può essere una scelta di libertà. Scegliere la prevenzione è un atto di responsabilità.