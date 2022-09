Abbattere le liste di attesa, la Regione Liguria investe 9 milioni di euro per la diagnostica

Genova, 8 settembre 2022 – A seguito di delibera della Giunta regionale per potenziare l’offerta di diagnostica per immagini (ecografie, radiologia, TAC, risonanze magnetiche), Alisa ha approvato, e sarà pubblicato a breve, l’avviso per l’acquisizione di nuove prestazioni che consente di destinare 9 milioni di euro all’abbattimento delle liste d’attesa.

“Prosegue l’azione già intrapresa da Regione e Alisa per aumentare ulteriormente le prestazioni – afferma il presidente e assessore alla sanità della Regione Liguria – di cui andranno a beneficiare i cittadini di tutto il territorio ligure (Asl 1, Asl 2, Asl 3, Asl 4, Asl 5). Insieme al nuovo sistema di prenotazione on line prenotosalute.regione.liguria.it (attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con 6626 prenotazioni già effettuate dal 29 luglio ad oggi), che si affianca a quelli tradizionali, grazie a questo investimento viene garantita l’erogazione di ulteriori prestazioni, con l’obiettivo di abbattere le liste d’attesa”.

Nella delibera di Alisa gli avvisi per l’acquisizione di prestazione sono rivolti a strutture accreditate già contrattualizzate per una quota pari a 7,2 milioni (80%) e a strutture accreditate non precedentemente contrattualizzate per una quota pari a 1,8 milioni (20%).