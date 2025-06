A Ponza tre giorni di alta formazione sulle neuroscienze: focus su cervello, intelligenza artificiale e diagnosi precoce

Roma, 4 giugno 2025 – Dal 5 al 7 giugno, nella suggestiva cornice dell’isola di Ponza, torna uno degli appuntamenti più attesi nel panorama medico-scientifico italiano: la XV edizione degli Incontri clinico-radiologici di neuroscienze “Michela Bonamini”, presso il Grand Hotel Santa Domitilla. L’evento, patrocinato dall’IRCCS San Raffaele, dall’AINR (Associazione Italiana di Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica) e dalla SIRM (Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica), si conferma un punto di riferimento per neuroradiologi, neurologi, neurochirurghi e radiologi provenienti dalle più importanti istituzioni universitarie e ospedaliere italiane.

Al centro dell’edizione 2025, l’approfondimento scientifico su tematiche di frontiera come lo studio della sostanza grigia, i disturbi della migrazione neuronale e le alterazioni della girazione cerebrale, aree cruciali nella comprensione delle patologie neurologiche congenite e acquisite e di un focus sull’invecchiamento di successo.

“Per migrazione neuronale – spiega il prof. Alberto Pierallini, Direttore dell’Unità di Diagnostica per Immagini dell’IRCCS San Raffaele – si intende il processo con cui, durante la vita fetale, i neuroni si spostano dalla loro sede di origine fino al punto esatto in cui formeranno le diverse aree cerebrali. Se questo “viaggio” non avviene correttamente, possono insorgere malformazioni cerebrali che portano a epilessia, ritardi cognitivi o altre patologie neurologiche. La girazione cerebrale è la fase successiva, in cui il cervello sviluppa le tipiche pieghe (le cosiddette circonvoluzioni) che ne aumentano la superficie e la capacità di elaborazione. Alterazioni in questo processo possono compromettere funzioni come linguaggio, memoria e coordinazione”.

Il contributo all’evento di diversi specialisti del Gruppo San Raffaele sarà, anche quest’anno, di assoluto rilievo. Clinici, neuroradiologi e ricercatori dell’Istituto porteranno in aula l’esperienza maturata nei reparti e nei laboratori dell’IRCCS, con interventi focalizzati su: l’integrazione tra imaging avanzato e pratica clinica nella diagnosi precoce di disturbi dello sviluppo cerebrale; l’uso dell’intelligenza artificiale e della radiomica nella classificazione delle malformazioni corticali; i più recenti protocolli di follow-up e trattamento multidisciplinare in pazienti pediatrici e adulti. Tra loro il prof. Piero Barbanti, il prof. Matteo Russo e il prof. Federico Vigevano.

Nel corso delle tre giornate il congresso offrirà dibattiti clinico-radiologici, casi interattivi, letture magistrali e workshop, con l’obiettivo di favorire uno scambio continuo tra discipline e generazioni di specialisti. Un format che unisce rigore scientifico, aggiornamento professionale e confronto dinamico, nella cornice intima e ispirante dell’isola pontina.

Intitolato alla memoria della dott.ssa Michela Bonamini, brillante neuroradiologa scomparsa prematuramente, l’evento rinnova ogni anno lo spirito di passione per la conoscenza, dedizione alla cura del paziente e impegno nella formazione che ha contraddistinto il suo lavoro.