8 marzo, visite ginecologiche gratuite all’E.O. Ospedali Galliera

Genova, 28 febbraio 2025 – Anche quest’anno all’E.O. Ospedali Galliera, in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna, si terrà un’iniziativa per sensibilizzare le donne a fare prevenzione. L’evento prevede visite ginecologiche gratuite per tutte le età, dall’adolescenza alla menopausa, a partire dalle ore 9 alle ore 13, presso gli ambulatori di ginecologia dell’Ente (-1B6).

La struttura ambulatoriale di Ginecologia ha ottenuto anche quest’anno, dall’Osservatorio Nazionale Salute della Donna, due “Bollini Rosa” come ospedale vicino alle donne. Al termine delle visite, le pazienti verranno omaggiate con un ramo di mimosa, gentilmente offerto dal Rotary Club Genova San Giorgio, partner dell’evento.

“Questa Giornata è un’occasione per ricordare l’importanza della promozione e prevenzione della salute femminile – dicono gli specialisti -. Siamo contenti di poter mettere in campo azioni concrete come le visite gratuite, pensando soprattutto alle donne che negli ultimi anni, per diversi motivi, hanno rimandato i controlli periodici”.

“Il Rotary Club – dicono dal Genova San Giorgio – parteciperà anche quest’anno con grande piacere all’evento dell’Ospedale Galliera per la festa della donna. Nell’occasione verranno omaggiate le pazienti con della mimosa. Sarà un piccolo pensiero per dimostrare alle donne non solo la vicinanza del nostro Club Rotary alle problematiche femminili, ma anche per sottolineare l’importanza dei controlli medici e della prevenzione a qualsiasi età”.

È necessaria la prenotazione da effettuare sul sito del Galliera: https://www.galliera.it/ospedale-informa/notizie/giornata-internazionale-della-donna