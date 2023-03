8 marzo, pap test ed esami ematici tiroidei gratuiti al Policlinico Universitario Campus Bio-Medico

Roma, 7 marzo 2023 – Domani, in occasione della Giornata internazionale della donna, dalle ore 8.30 alle 14.00 il Poliambulatorio Campus Bio-Medico di Porta Pinciana, avviato poco più di un anno fa dalla Fondazione Policlinico nel cuore di Roma, mette a disposizione, su prenotazione, pap-test ed esami ematici tiroidei alle pazienti del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e alle pazienti coinvolte nell’ambito delle iniziative di prevenzione e sensibilizzazione promosse da AS Roma anche insieme ad altre strutture sanitarie romane.

In caso di pap-test positivo o valori degli esami ematici tiroidei alterati il personale medico del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico proporrà alle pazienti di effettuare una visita specialistica di controllo gratuita.

“La Giornata internazionale della donna è un’occasione per ricordare l’importanza della prevenzione e promozione della salute femminile. Siamo contenti di poter mettere in campo azioni concrete come gli screening gratuiti di oggi al Poliambulatorio Campus Bio-Medico Porta Pinciana, pensando anche alle donne che a causa del Covid negli ultimi anni hanno rimandato i controlli periodici” ha detto Carlo Tosti, Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

“Questa iniziativa si unisce ad altre promosse dal nostro Policlinico per la donna: Bicinrosa, la tradizionale pedalata nel centro di Roma per la prevenzione del tumore al seno, gli screening previsti per Ottobre Rosa, ambulatori open di senologia e di neoplasie del colon-retto accessibili senza prenotazione e, infine, un corso gratuito per la prevenzione ginecologica” ha concluso Paolo Sormani, AD e Direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.