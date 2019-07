6 italiane su 10 soffrono di malattia venosa cronica. Ecco 5 regole d’oro per la salute delle gambe

Torna il caldo africano, aumentano i disturbi circolatori. Il dott. Demetrio Guarnaccia: “La patologia mina la qualità di vita ed è più difficile da sopportare in questi giorni di temperature estreme. Molte donne hanno problemi a svolgere le più semplici attività quotidiane”

Roma, 23 luglio 2019 – Gonfiore alle caviglie, dolore diffuso alle gambe, senso di pesantezza, formicolii, prurito: sintomi che non vanno sottovalutati perché potrebbero indicare la malattia venosa cronica, una patologia seria e in forte crescita nel nostro Paese.

“Si calcola che colpisca, almeno una volta nella vita, il 60% delle italiane – afferma il dott. Demetrio Guarnaccia, Presidente Nazionale dell’Associazione Flebologica Italia (AFI) – Si determina quando il sangue delle vene non riesce a risalire al cuore e quindi ristagna negli arti inferiori dove può provocare diversi problemi di salute. Nelle forme più gravi e avanzate porta alla formazione di ulcere venose. Si tratta di un disturbo invalidante molto doloroso e che comporta un netto peggioramento della qualità della vita. La malattia diventa più difficile da sopportare in questi giorni di grande caldo. E l’età di insorgenza si sta abbassando: addirittura troviamo ragazze con meno di 25 anni che sono in uno stadio avanzato della malattia. Oggi abbiamo a disposizione terapie farmacologiche e chirurgiche molto efficaci, ma la progressione della patologia va interrotta intervenendo il prima possibile”.

Ecco le regole d’oro per prevenire e contrastare l’insorgenza della malattia venosa cronica: