32esimo Congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente, due interventi in streaming dall’Aou di Ferrara

Ferrara, 1 dicembre 2021 – Anche quest’anno, in occasione della 32° edizione del Congresso di Chirurgia dell’Apparato Digerente “Laparoscopic.it”, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara è stata selezionata tra le sedi dove sono stati eseguiti interventi chirurgici in diretta.

L’evento scientifico – svoltosi in modalità online il 25 e 26 novembre scorsi – è stato organizzato dall’Università la Sapienza e dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I di Roma e ha visto la partecipazione di esperti da tutto il mondo, espandendosi ben oltre i confini italiani e raggiungendo le sale operatorie anche in Nord Europa, Cina ed Europa dell’Est. Due giorni di full immersion dedicati alla chirurgia laparoscopica avanzata con una media di 3 interventi al giorno, trasmessi in diretta streaming su 22 canali, che hanno totalizzato migliaia di visualizzazioni durante le due giornate di lavoro.

Nella giornata di venerdì 26 novembre le sale operatorie dell’ospedale di Cona hanno trasmesso in diretta due interventi su pazienti (ad oggi entrambi dimessi) affetti da neoplasie del retto eseguiti dall’equipe che – all’interno dell’Unità Operativa di Chirurgia 1 (diretta dal prof. Giorgio Cavallesco) – si occupa di chirurgia laparoscopica. Le due procedure chirurgiche sono state effettuate dal prof. Gabriele Anania (Responsabile del Modulo Dipartimentale di Chirurgia Laparoscopica) in collaborazione con il dott. Giuseppe Resta, il dott. Serafino Marino ed il dott. Francesco Bagollini.

Il primo intervento ha visto anche la partecipazione del dott. Antonio Stefanelli (Direttore dell’Unità Operativa di Radioterapia Oncologica) che ha spiegato il tipo di trattamento utilizzato in questi casi, enfatizzando, in modo molto coinvolgente, il lavoro svolto dal Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) del Colon e del Retto del S. Anna di Ferrara.

“Il successo dell’evento – commenta il prof. Anania – va riconosciuto all’enorme lavoro organizzativo ed alla grande disponibilità del personale della sala operatoria, diretto dai Coordinatori infermieristici del blocco operatorio Paola Caponcelli e Agata Privitera. L’intera giornata di diretta ha visto infatti coinvolto un gran numero di personale tra anestesisti, infermieri e OSS. In particolare, all’anestesia, la dott.ssa Annafranca Valisella e il dott. Antonio Zerbo; mentre al tavolo operatorio il personale di sala operatoria Anna Tagliati, Martina Marri, Valeria Versi, Vincenzo Fiorindo, Giovanni Pregnolato, Sara Lavina e Giulia Casellati”.

“La loro disponibilità e professionalità ha riscosso gli applausi di colleghi di altre città che seguivano il nostro lavoro. Fondamentale anche il lavoro svolto degli anestesisti sempre disponibili e, in particolare, del dott. Alberto Ferraresi. Il loro contributo ha infatti permesso ai chirurghi, durante le sedute operatorie in streaming, di lavorare serenamente e nei tempi richiesti dalla regia di Roma per le dirette. Infine, ma non ultimo, un plauso al lavoro dell’Ingegneria Clinica, diretta dall’ing. Giampiero Pirini, coadiuvato dall’ing. Andrea Gabbiani e Luca Giovanardi, e del Servizio ICT, diretto dal dott. Luca Chiarini”, conclude il prof. Anania.