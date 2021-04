3 trapianti pediatrici in poche ore a Genova. Notevole impiego di energie e risorse

Un 15enne, una bambina di 10 anni e un piccolo paziente di 8 anni sono stati sottoposti a trapianto al Policlinico San Martino e all’ospedale Gaslini grazie a un grande lavoro di squadra che ha coinvolto anche il Centro Nazionale Trapianti

Genova, 29 aprile 2021 – Tra il 27 e il 28 aprile sono stati effettuati 3 trapianti pediatrici, di cui uno all’Ospedale Policlinico San Martino e due all’Istituto Giannina Gaslini. Dal 2018, nel caso di pazienti in età pediatrica (ovvero fino ai 14 anni), gli interventi vengono svolti presso il Gaslini, alla presenza delle equipe del Centro Trapianti del San Martino. Diversamente invece i pazienti tra i 14 e i 18 anni sono operati direttamente al San Martino.

In queste ore dunque hanno ricevuto il trapianto di rene: un bambino di 15 anni di Firenze, una bambina di 10 anni di Chianciano e un bambino siciliano di 8 anni. Tutti loro erano in dialisi. I reni sono stati prelevati da due donatori: il primo da un bambino di Roma, il secondo da una bambina siciliana. Il primo rene, proveniente dalla donatrice siciliana, è stato trapiantato nel tardo pomeriggio del 27 aprile alla bambina di 10 anni di Chianciano, al Gaslini. Poi sono arrivati i due reni da Roma, trapiantati uno al bambino di 15 anni di Firenze al San Martino e uno al bambino siciliano di 8 anni.

Da sottolineare il grande e importante lavoro di coordinamento attivatosi nel giro di una giornata (24 ore), grazie alla collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti. Il programma pediatrico è infatti nazionale. Sono 114 i bambini in lista in tutta Italia.

Alcuni dati:

Nel 2021 sono stati eseguiti 27 trapianti di rene, di cui 6 pediatrici;

Nel 2020 sono stati eseguiti 58 trapianti di rene, di cui 16 pediatrici;

Nel 2018 sono stati effettuati 9 trapianti di rene pediatrici presso il Gaslini e 8 presso il San Martino, per un totale di 17;

Nel 2019 sono stati effettuati 3 trapianti di rene pediatrici presso il Gaslini e 11 presso il San Martino, per un totale di 14;

Nel 2020 sono stati effettuati 9 trapianti di rene pediatricipresso il Gaslini e 7 presso il San Martino, per un totale di 16;

Nel 2021 sono stati effettuati 3 trapianti di rene pediatricipresso il Gaslini e 3 presso il San Martino, per un totale di 6;

Sono 2.196 i trapianti effettuati dal 1982 ad oggi, di cui 516 quelli pediatrici.

“Questo straordinario risultato – afferma il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti – dimostra, ancora una volta, che nonostante l’emergenza pandemica la nostra sanità non si ferma e, mano a mano che proseguirà la campagna vaccinale, tornerà progressivamente a regime. Il mio ringraziamento va alle equipe delle nostre due eccellenze, l’Ospedale Policlinico San Martino e l’Istituto Gaslini, entrambi Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Un traguardo che è anche merito del via libera dato da questa Giunta regionale nel precedente mandato per l’esecuzione presso l’Istituto Giannina Gaslini con l’equipe trapiantologica dell’Ospedale Policlinico San Martino degli interventi di trapianto renale pediatrico per i bambini fino a 14 anni. Fino ad allora i trapianti di rene pediatrico venivano effettuati tutti presso il San Martino dalle equipe del Policlinico e del Gaslini: la qualità degli interventi e delle cure era identica ma, grazie a quel passo avanti – conclude Toti – si evitano disagi per i piccoli pazienti, che possono rimanere al Gaslini, più idoneo per sua natura per l’accoglienza e l’assistenza pediatrica”.

“Questo programma sottolinea l’elevato livello di collaborazione tra aziende con molteplici competenze multidisciplinari all’interno della regione Liguria, dalla chirurgia alla nefrologia ai laboratori e molte altre professionalità che si attivano nell’arco del ristretto tempo concesso. Si segnala in particolare l’equipe chirurgica del San Martino che ha svolto i trapianti in sale operatorie diverse ed in stretta sequenza mostrando la nota professionalità e dedizione alla attività”, dice il prof. Andrea Gianelli Castiglione, coordinatore del Centro Regionale Trapianti della Liguria.

“Si è trattato di uno sforzo organizzativo importante in quanto i trapianti di rene sono stati effettuati su due sedi separate, con reiterati spostamenti dell’equipe tra i due Ospedali. Entrambe le strutture, sia il San Martino che il Gaslini, si sono immediatamente attivate; d’altronde, quando si presenta un’opportunità di questo genere per questi piccoli pazienti, non si può non coglierla. Anche se questo comporta un notevole impiego di energie e risorse” conclude la dottoressa Iris Fontana, Responsabile Chirurgia del Trapianto di Rene dell’Ospedale Policlinico San Martino.