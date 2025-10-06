115 ambulatori mobili per la sanità pubblica: aggiudicata la prima gara Consip

Roma, 6 ottobre 2025 – Consip ha aggiudicato la prima gara per 115 ambulatori mobili destinati alle strutture sanitarie pubbliche, che – in linea con gli indirizzi del Piano industriale 2025-2028 – amplia il perimetro di intervento della Società su nuovi ambiti merceologici anche nel settore sanitario.

Un’iniziativa innovativa sviluppata in collaborazione con il Ministero della Salute, che gestisce il Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 (PNES 2021-2027) con l’obiettivo di migliorare l’assistenza sanitaria sul territorio, soprattutto nelle zone ad accesso più limitato, di rafforzare gli strumenti di prevenzione e di ridurre le disuguaglianze sociali.

Il nuovo contratto – che sarà disponibile a partire dal mese di novembre – mette a disposizione ambulatori mobili, completi di attrezzatura diagnostica per:

screening oncologici (mammografici/ginecologici),

prestazioni cliniche (ecografiche e analisi cliniche),

servizi odontoiatrici,

oltre al servizio di formazione del personale sanitario, di assistenza tecnica e manutenzione full risk per 24 mesi inclusi nel costo della fornitura.

Attraverso lo strumento dell’Accordo quadro con più aggiudicatari, le amministrazioni potranno richiedere la fornitura a uno degli operatori economici aggiudicatari, sulla base della graduatoria di merito o con decisione motivata sulla base dei tempi di consegna.

Per garantire la qualità degli ambulatori mobili e delle relative dotazioni tecnologiche, le offerte sono state valutate da una Commissione giudicatrice composta da medici specialistici, radiologi, ecografisti e odontoiatri.